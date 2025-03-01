Сийярто осудил атаки на инфраструктуру «Турецкого потока»

Это не первая попытка атаки по инфраструктуре компрессорной станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января для удара по ней запустили девять БПЛА самолетного типа. Все дроны были сбиты, но обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.