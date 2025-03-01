Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Сийярто осудил атаки на инфраструктуру «Турецкого потока»

Ведомости

Атаки на инфраструктуру «Турецкого потока» являются посягательством на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр отметил, что «Турецкий поток» является гарантией безопасности газоснабжения в Венгрии. «Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, поэтому такие типы нападений должны считаться нападением на суверенитет», – написал он.

Сийярто заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ранее дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру газопроводов, ведущих в Евросоюз. Будапешт призвал ЕК дать объяснения в связи с атакой. 11 февраля Сийярто говорил, что Украина обязалась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках гарантий, полученных Венгрией от ЕК.

1 марта Минобороны РФ сообщило, что украинские военные атаковали беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». На фоне атаки министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика примет необходимые меры на фоне попытки атаки украинских беспилотников на станцию «Русская», передавали в МИД РФ.

Это не первая попытка атаки по инфраструктуре компрессорной станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января для удара по ней запустили девять БПЛА самолетного типа. Все дроны были сбиты, но обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.

«Ведомости» писали, что российский газ поступает в Венгрию, Сербию и Болгарию из Турции. «Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных