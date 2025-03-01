Сийярто осудил атаки на инфраструктуру «Турецкого потока»
Атаки на инфраструктуру «Турецкого потока» являются посягательством на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook
Министр отметил, что «Турецкий поток» является гарантией безопасности газоснабжения в Венгрии. «Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, поэтому такие типы нападений должны считаться нападением на суверенитет», – написал он.
Сийярто заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ранее дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру газопроводов, ведущих в Евросоюз. Будапешт призвал ЕК дать объяснения в связи с атакой. 11 февраля Сийярто говорил, что Украина обязалась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках гарантий, полученных Венгрией от ЕК.
1 марта Минобороны РФ сообщило, что украинские военные атаковали беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». На фоне атаки министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика примет необходимые меры на фоне попытки атаки украинских беспилотников на станцию «Русская», передавали в МИД РФ.
Это не первая попытка атаки по инфраструктуре компрессорной станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января для удара по ней запустили девять БПЛА самолетного типа. Все дроны были сбиты, но обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.