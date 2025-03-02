CNN: Трамп вспомнил о Путине после встречи с Зеленским в Белом доме

Отмечается, что Трамп явно испытывает неприязнь к Зеленскому и чувствует родство с Путиным. После перепалки в Овальном Кабинете президент США указал, что российский лидер прошел с ним через многое. Таким образом он напомнил об обвинениях в якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Расследование этого омрачило большую часть первого срока Трампа. Теперь, вернувшись на президентский пост во второй раз, американский лидер не считает Путина врагом.