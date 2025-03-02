CNN: Трамп вспомнил о Путине после встречи с Зеленским в Белом доме
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме американским лидером Дональд Трамп вспомнил президента России Владимира Путина в связи с несправедливыми обвинениями. Об этом пишет обозреватель CNN Захари Вулф.
Отмечается, что Трамп явно испытывает неприязнь к Зеленскому и чувствует родство с Путиным. После перепалки в Овальном Кабинете президент США указал, что российский лидер прошел с ним через многое. Таким образом он напомнил об обвинениях в якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Расследование этого омрачило большую часть первого срока Трампа. Теперь, вернувшись на президентский пост во второй раз, американский лидер не считает Путина врагом.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Переговоры сорвались из-за перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс говорили, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.
1 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц рассказал, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским. Причиной этого решения стала недавняя «перепалка» с президентом Украины.