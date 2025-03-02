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CNN: Трамп вспомнил о Путине после встречи с Зеленским в Белом доме

Ведомости

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме американским лидером Дональд Трамп вспомнил президента России Владимира Путина в связи с несправедливыми обвинениями. Об этом пишет обозреватель CNN Захари Вулф.

Отмечается, что Трамп явно испытывает неприязнь к Зеленскому и чувствует родство с Путиным. После перепалки в Овальном Кабинете президент США указал, что российский лидер прошел с ним через многое. Таким образом он напомнил об обвинениях в якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Расследование этого омрачило большую часть первого срока Трампа. Теперь, вернувшись на президентский пост во второй раз, американский лидер не считает Путина врагом.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Переговоры сорвались из-за перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс говорили, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц рассказал, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским. Причиной этого решения стала недавняя «перепалка» с президентом Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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