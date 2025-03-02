Литва инвестирует более 20 млн евро в оборонную промышленность Украины
Литва инвестирует в оборонную промышленность Украины более 20 млн евро, выделенных на высокоточное вооружение. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалиене, сообщается на сайте литовского оборонного ведомства.
«Мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества и созданию совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве», – отметила Шакалиене.
Предварительная сделка о ключевых системах вооружения, которые будут производиться в сотрудничестве с Украиной, была заключена в ходе встречи министра обороны Литвы, старшего советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и украинского министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. Информация о видах вооружений, на которые будет распространяться соглашение, не оглашается. В ближайшее время в Литве пройдут встречи представителей республики и Украины, на которых будут обсуждаться детали сделки.
7 февраля Литва направила Украине военные грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113 в качестве военной помощи. По данным литовского минобороны, с начала проведения российской спецоперации Литва предоставила стране военную поддержку в размере свыше 768 млн евро. Общая сумма помощи республики Украине составила более 1,5 млрд евро.
Власти России неоднократно критиковали поставки оружия Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле отмечали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации и только увеличит длительность военных действий.