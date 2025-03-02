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Литва инвестирует более 20 млн евро в оборонную промышленность Украины

Ведомости

Литва инвестирует в оборонную промышленность Украины более 20 млн евро, выделенных на высокоточное вооружение. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалиене, сообщается на сайте литовского оборонного ведомства.

«Мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества и созданию совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве», – отметила Шакалиене.

Предварительная сделка о ключевых системах вооружения, которые будут производиться в сотрудничестве с Украиной, была заключена в ходе встречи министра обороны Литвы, старшего советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и украинского министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. Информация о видах вооружений, на которые будет распространяться соглашение, не оглашается. В ближайшее время в Литве пройдут встречи представителей республики и Украины, на которых будут обсуждаться детали сделки.

7 февраля Литва направила Украине военные грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113 в качестве военной помощи. По данным литовского минобороны, с начала проведения российской спецоперации Литва предоставила стране военную поддержку в размере свыше 768 млн евро. Общая сумма помощи республики Украине составила более 1,5 млрд евро.

Власти России неоднократно критиковали поставки оружия Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле отмечали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации и только увеличит длительность военных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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