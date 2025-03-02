Литва инвестирует более 20 млн евро в оборонную промышленность Украины

Предварительная сделка о ключевых системах вооружения, которые будут производиться в сотрудничестве с Украиной, была заключена в ходе встречи министра обороны Литвы, старшего советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и украинского министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. Информация о видах вооружений, на которые будет распространяться соглашение, не оглашается. В ближайшее время в Литве пройдут встречи представителей республики и Украины, на которых будут обсуждаться детали сделки.