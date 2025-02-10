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Наемник из Литвы заочно приговорен к 14 годам лишения свободы

Ведомости

Гражданин Литовской Республики Альбертас Глазаускас заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что в 2022 г. Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Киева против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военнослужащих российской армии. За это ему полагалось денежное вознаграждение.

В процессе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы. Правоохранители провели портретную экспертизу, собрали доказательства, которые полностью подтвердили вину иностранца. Гражданин Литвы признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и объявлен в международный розыск.

7 февраля Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданку Грузии Гванце Гелашвили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против силовых структур ДНР и ЛНР, а также военнослужащих Вооруженных сил РФ за вознаграждение. Гелашвили также признали виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Она была заочно арестована Басманным судом Москвы в середине апреля 2024 г. и находится в международном розыске.

22 января представительница Следственного комитета Светлана Петренко сообщала, что суд в Москве взял под стражу гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса из-за участия в военном конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Было установлено, что вооруженный Боорхэс незаконно вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Его задержали в районе деревни Александрия Суджанского района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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