Наемник из Литвы заочно приговорен к 14 годам лишения свободы

Установлено, что в 2022 г. Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Киева против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военнослужащих российской армии. За это ему полагалось денежное вознаграждение.