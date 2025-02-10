Наемник из Литвы заочно приговорен к 14 годам лишения свободы
Гражданин Литовской Республики Альбертас Глазаускас заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Установлено, что в 2022 г. Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Киева против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военнослужащих российской армии. За это ему полагалось денежное вознаграждение.
В процессе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы. Правоохранители провели портретную экспертизу, собрали доказательства, которые полностью подтвердили вину иностранца. Гражданин Литвы признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и объявлен в международный розыск.
7 февраля Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданку Грузии Гванце Гелашвили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против силовых структур ДНР и ЛНР, а также военнослужащих Вооруженных сил РФ за вознаграждение. Гелашвили также признали виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Она была заочно арестована Басманным судом Москвы в середине апреля 2024 г. и находится в международном розыске.
22 января представительница Следственного комитета Светлана Петренко сообщала, что суд в Москве взял под стражу гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса из-за участия в военном конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Было установлено, что вооруженный Боорхэс незаконно вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Его задержали в районе деревни Александрия Суджанского района.