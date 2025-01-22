Суд установил, что Боорхэс, вооруженный стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Боорхес был задержан в районе деревни Александрия Суджанского района. Точные обстоятельства и дата его задержания пока не разглашаются. В ходе первоначального допроса с участием переводчика установлено, что колумбиец заключил контракт в городе Сумы. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Боорхесу предъявлены обвинения в наемничестве и незаконном пересечении государственной границы.