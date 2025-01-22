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Суд отправил в СИЗО наемника ВСУ из Колумбии

Ведомости

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса из-за участия в военном конфликте на Украине на стороне ВСУ, сообщила представительница Следственного комитета Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Суд установил, что Боорхэс, вооруженный стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Боорхес был задержан в районе деревни Александрия Суджанского района. Точные обстоятельства и дата его задержания пока не разглашаются. В ходе первоначального допроса с участием переводчика установлено, что колумбиец заключил контракт в городе Сумы. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Боорхесу предъявлены обвинения в наемничестве и незаконном пересечении государственной границы.

22 января Генпрокуратура также сообщила о том, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. Он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.

С февраля 2022 г. по июль 2024 г. Кахабришвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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