Суд отправил в СИЗО наемника ВСУ из Колумбии
Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса из-за участия в военном конфликте на Украине на стороне ВСУ, сообщила представительница Следственного комитета Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Суд установил, что Боорхэс, вооруженный стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Боорхес был задержан в районе деревни Александрия Суджанского района. Точные обстоятельства и дата его задержания пока не разглашаются. В ходе первоначального допроса с участием переводчика установлено, что колумбиец заключил контракт в городе Сумы. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Боорхесу предъявлены обвинения в наемничестве и незаконном пересечении государственной границы.
22 января Генпрокуратура также сообщила о том, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. Он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
С февраля 2022 г. по июль 2024 г. Кахабришвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).