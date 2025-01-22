Грузинского наемника заочно приготовили к 14 годам в России

21 января Генпрокуратура РФ сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова к 14 годам колонии строгого режима. Было установлено, что с августа 2023 г. по сентябрь 2024 г. латвиец добровольно вступил в интернациональный легион Украины, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил свыше 1,2 млн руб. Мужчину также признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.