Грузинского наемника заочно приготовили к 14 годам в России
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Иностранец объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. Он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
С февраля 2022 г. по июль 2024 г. Кахабришвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
21 января Генпрокуратура РФ сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова к 14 годам колонии строгого режима. Было установлено, что с августа 2023 г. по сентябрь 2024 г. латвиец добровольно вступил в интернациональный легион Украины, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил свыше 1,2 млн руб. Мужчину также признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для добровольцев из-за рубежа после начала Россией спецоперации. Власти РФ называют таких военнослужащих наемниками.