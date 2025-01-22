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Грузинского наемника заочно приготовили к 14 годам в России

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Иностранец объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. Он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.

С февраля 2022 г. по июль 2024 г. Кахабришвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

21 января Генпрокуратура РФ сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова к 14 годам колонии строгого режима. Было установлено, что с августа 2023 г. по сентябрь 2024 г. латвиец добровольно вступил в интернациональный легион Украины, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил свыше 1,2 млн руб. Мужчину также признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для добровольцев из-за рубежа после начала Россией спецоперации. Власти РФ называют таких военнослужащих наемниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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