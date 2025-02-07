Суд заочно приговорил гражданку Грузии к 14 годам за наемничество

22 января Генпрокуратура сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. С февраля 2022 г. по июль 2024 г. грузин участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение.