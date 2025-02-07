Суд заочно приговорил гражданку Грузии к 14 годам за наемничество
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданку Грузии Гванце Гелашвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России.
Установлено, что с 2022 г. женщина участвовала в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих российской армии за вознаграждение. Для этого она добровольно вступила в украинское военизированное формирование в качестве наемника.
Гелашвили признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Гражданка Грузии находится в международном розыске. Женщина была заочно арестована Басманным судом Москвы в середине апреля 2024 г.
22 января Генпрокуратура сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. С февраля 2022 г. по июль 2024 г. грузин участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение.
22 января представительница Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что суд в Москве арестовал гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса из-за участия в военном конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Как установил суд, вооруженный Боорхэс незаконно вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Он был задержан в районе деревни Александрия Суджанского района.