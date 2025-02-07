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Суд заочно приговорил гражданку Грузии к 14 годам за наемничество

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданку Грузии Гванце Гелашвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что с 2022 г. женщина участвовала в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих российской армии за вознаграждение. Для этого она добровольно вступила в украинское военизированное формирование в качестве наемника.

Гелашвили признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Гражданка Грузии находится в международном розыске. Женщина была заочно арестована Басманным судом Москвы в середине апреля 2024 г.

22 января Генпрокуратура сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Геле Кахабришвили к 14 годам лишения свободы за наемничество. Установлено, что в феврале 2022 г. Кахабришвили добровольно вступил в интернациональный легион теробороны Украины в качестве наемника. С февраля 2022 г. по июль 2024 г. грузин участвовал в боевых действиях на стороне Киева за вознаграждение.

22 января представительница Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что суд в Москве арестовал гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса из-за участия в военном конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Как установил суд, вооруженный Боорхэс незаконно вторгся на территорию Курской области, где «совершал преступления против мирного населения». Он был задержан в районе деревни Александрия Суджанского района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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