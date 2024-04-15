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Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество

Ведомости

Басманный районный суд Москвы отправил под арест заочно гражданку Грузии по обвинению в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и отношении Гелашвили Гванцы, гражданки Грузии, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», – указано в сообщении.

В настоящее время для Гванцы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

14 апреля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипию.

7 марта СК РФ сообщил, что в России объявили в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 3 ст. 359 УК РФ) привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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