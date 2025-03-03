В июле 2024 г. Фон дер Ляйен объявила, что собирается превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Согласно статистике, приведенной ЕК, совокупные расходы объединения на оборону с 2019 по 2021 г. увеличились на 20%. В то же время, по данным ЕК, расходы Китая на оборону выросли на 600%, а России – на 300%.