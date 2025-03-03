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Politico: лидеры ЕС опасаются «захвата» Еврокомиссией полномочий в сфере обороны

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) и ее председатель Урсула фон дер Ляйен могут расширить полномочия в сфере обороны, пишет Politico.

Лидеры страны ЕС сейчас обсуждают «надвигающееся военное размежевание» с президентом США Дональдом Трампом, а встречи, подобные февральским срочным саммитам объединения, «должны стать шансом продемонстрировать единство».

«Но вместо этого, похоже, на карту поставлен захват власти. Столицы опасаются, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется этим кризисом, чтобы распространить полномочия Брюсселя на новые сферы и усилить свое влияние на национальные правительства», – говорится в материале.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал изданию, что оборона по-прежнему во многом является национальной ответственностью стран. Такие страны, как Польша и Финляндия, в частности, хотят защитить сферу обороны от попыток ЕК повлиять на ситуацию. 

Politico отмечает, что в результате политики Фон дер Ляйен при пандемии коронавируса и начала боевых действий на Украине она получила прозвище «Королева Урсула». Тогда глава ЕК отстранила страны от закупки вакцин от их имени, а в 2022 г. взяла на себя руководство санкциями против России и поставками оружия для Киева. 

В июле 2024 г. Фон дер Ляйен объявила, что собирается превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Согласно статистике, приведенной ЕК, совокупные расходы объединения на оборону с 2019 по 2021 г. увеличились на 20%. В то же время, по данным ЕК, расходы Китая на оборону выросли на 600%, а России – на 300%.

19 февраля Financial Times (FT) писала, что европейские власти могут использовать 93 млрд евро неизрасходованных средств на восстановление после пандемии в оборонном секторе. С предложением выступила глава ЕК Фон дер Ляйен. Politico на следующий день писало, что Фон дер Ляйен централизует исполнительную власть Евросоюза в течение своего второго срока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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