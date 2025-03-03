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Минобороны заявило об успешном пуске с «Плесецка» ракеты-носителя «Союз – 2.1б»

Ведомости

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ракета-носитель стартовала, а космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в штатном режиме. «Союз-2.1б» взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме, отметили в ведомстве.

5 февраля с космодрома «Плесецк» также стартовала ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. На следующий день «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что этот старт стал последним для «Союза-2.1в», больше пусков этой модели не планируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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