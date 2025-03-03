Минобороны заявило об успешном пуске с «Плесецка» ракеты-носителя «Союз – 2.1б»

5 февраля с космодрома «Плесецк» также стартовала ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. На следующий день «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что этот старт стал последним для «Союза-2.1в», больше пусков этой модели не планируется.