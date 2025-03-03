Минобороны заявило об успешном пуске с «Плесецка» ракеты-носителя «Союз – 2.1б»
С космодрома «Плесецк» в Архангельской области успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ракета-носитель стартовала, а космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в штатном режиме. «Союз-2.1б» взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме, отметили в ведомстве.
5 февраля с космодрома «Плесецк» также стартовала ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. На следующий день «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что этот старт стал последним для «Союза-2.1в», больше пусков этой модели не планируется.