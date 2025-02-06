Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории модели
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома «Плесецк» в Астраханской области, осуществленный 5 февраля, стал последним в истории. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется», – цитирует агентство собеседника.
5 февраля Минобороны сообщало, что боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) провели запуск «Союза-2.1в» с космическими аппаратами в интересах оборонного ведомства. Министерство также опубликовало кадры пуска ракеты-носителя с космодрома «Плесецк».