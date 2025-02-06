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Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории модели

Ведомости

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома «Плесецк» в Астраханской области, осуществленный 5 февраля, стал последним в истории. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется», – цитирует агентство собеседника.

5 февраля Минобороны сообщало, что боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) провели запуск «Союза-2.1в» с космическими аппаратами в интересах оборонного ведомства. Министерство также опубликовало кадры пуска ракеты-носителя с космодрома «Плесецк».

Ранее ракета «Союз-2.1в» с военным спутником была запущена с космодрома «Плесецк» 9 февраля 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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