Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории модели

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома «Плесецк» в Астраханской области, осуществленный 5 февраля, стал последним в истории. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.