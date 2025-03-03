В кабмине Германии не знают о переговорах с США по «Северному потоку»
Правительству ФРГ неизвестно о переговорах с участием США по перезапуску «Северного потока». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя кабмина Германии.
Он подчеркнул, что сейчас «Северный поток» не имеет сертификации, что делает его эксплуатацию невозможной. Вопрос сертификации, по его словам, находится в ведении федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Представитель немецкого правительства также отметил, что без одобрения федерального правительства перезапустить газопровод не представляется возможным, однако добавил, что этот вопрос носит спекулятивный характер.
3 марта Bild сообщила, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных встреч, связанных с возможным возобновлением работы газопровода «Северный поток – 2». По данным издания, в Швейцарии несколько недель якобы проходили закрытые переговоры между представителями России и США. Однако сам Гренелл заявил, что не принимал участия в подобных переговорах.
Позже, комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительности.
В Еврокомиссии 3 марта заявили о том, что Европейский союз не заинтересован в возобновлении газового проекта «Северный поток» с участием США. При этом представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что если «Северный поток» будет запущен, то он должен соответствовать международному и европейскому законодательству.