В кабмине Германии не знают о переговорах с США по «Северному потоку»

Он подчеркнул, что сейчас «Северный поток» не имеет сертификации, что делает его эксплуатацию невозможной. Вопрос сертификации, по его словам, находится в ведении федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Представитель немецкого правительства также отметил, что без одобрения федерального правительства перезапустить газопровод не представляется возможным, однако добавил, что этот вопрос носит спекулятивный характер.