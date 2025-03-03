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В кабмине Германии не знают о переговорах с США по «Северному потоку»

Ведомости

Правительству ФРГ неизвестно о переговорах с участием США по перезапуску «Северного потока». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя кабмина Германии.

Он подчеркнул, что сейчас «Северный поток» не имеет сертификации, что делает его эксплуатацию невозможной. Вопрос сертификации, по его словам, находится в ведении федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Представитель немецкого правительства также отметил, что без одобрения федерального правительства перезапустить газопровод не представляется возможным, однако добавил, что этот вопрос носит спекулятивный характер.

3 марта Bild сообщила, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных встреч, связанных с возможным возобновлением работы газопровода «Северный поток – 2». По данным издания, в Швейцарии несколько недель якобы проходили закрытые переговоры между представителями России и США. Однако сам Гренелл заявил, что не принимал участия в подобных переговорах.

Позже, комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительности.

В Еврокомиссии 3 марта заявили о том, что Европейский союз не заинтересован в возобновлении газового проекта «Северный поток» с участием США. При этом представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что если «Северный поток» будет запущен, то он должен соответствовать международному и европейскому законодательству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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