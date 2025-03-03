Участник «Времени героев» Шорохов трудоустроен в администрацию президента
Участник «Времени героев» Антон Шорохов был назначен главным советником президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщается в Telegram-канале программы.
Он вошел в число 83 участников первого потока «Времени героев». Шорохов отмечает, что программа помогла ему раскрыть управленческий потенциал в сфере проектирования и развития социально значимых проектов. Во время прохождения его наставником был глава управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Из числа участников первого потока «Время героев» уже состоялись 27 назначений, говорится в сообщении.
Шорохов родился в Тихвине Ленинградской области в 1990 г. В 2022 г. он был награжден медалью Суворова, а в 2023 г. - орденом Мужества. С мая 2024 г. Шорохов является участником президентской программы «Время героев».
Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов появилось в структуре администрации президента после президентских выборов 2024 г. Оно отвечает в том числе за избирательные кампании.
В конце февраля участник «Времени героев» Денис Диденко также был назначен главным советником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Во время стажировки он работал как раз в этом управлении, куда теперь его взяли на работу.