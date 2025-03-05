Аэропорт может появиться в секторе Газа

Аэропорт может появиться в секторе ГазаЭто предусмотрено в плане восстановления разрушенного войной анклава
План восстановления сектора Газа включает строительство международного аэропорта и торгового порта, сообщил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
«План реконструкции Газы включает в себя строительство рыбацкой пристани и торгового порта, а также возведение международного аэропорта. Планируется также восстановить дороги и наладить доступ жителей анклава к базовым коммунальным услугам», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр сообщил, что Каир ведет переговоры с европейскими странами и США для координации реализации плана по реконструкции Газы.
4 марта страны ЛАГ единогласно приняли план реконструкции сектора Газа, подготовленный Египтом. Вместе с ним на саммите была принята итоговая декларация ЛАГ. Согласно документу, арабские страны подтверждают право палестинского народа на создание государства, а также осуждают агрессию Израиля.
Страны ЛАГ выразили готовность сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа. Республиканец ранее предложил переселить палестинцев, назвав Газу «зоной под снос». Позже Трамп сообщил, что Вашингтон будет владеть сектором Газа. Он заявил о намерении построить в анклаве «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома».