Аэропорт может появиться в секторе Газа

«План реконструкции Газы включает в себя строительство рыбацкой пристани и торгового порта, а также возведение международного аэропорта. Планируется также восстановить дороги и наладить доступ жителей анклава к базовым коммунальным услугам», – сказал он (цитата по ТАСС).