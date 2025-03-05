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Аэропорт может появиться в секторе Газа

Это предусмотрено в плане восстановления разрушенного войной анклава
Ведомости

План восстановления сектора Газа включает строительство международного аэропорта и торгового порта, сообщил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

«План реконструкции Газы включает в себя строительство рыбацкой пристани и торгового порта, а также возведение международного аэропорта. Планируется также восстановить дороги и наладить доступ жителей анклава к базовым коммунальным услугам», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр сообщил, что Каир ведет переговоры с европейскими странами и США для координации реализации плана по реконструкции Газы. 

4 марта страны ЛАГ единогласно приняли план реконструкции сектора Газа, подготовленный Египтом. Вместе с ним на саммите была принята итоговая декларация ЛАГ. Согласно документу, арабские страны подтверждают право палестинского народа на создание государства, а также осуждают агрессию Израиля.

Страны ЛАГ выразили готовность сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа. Республиканец ранее предложил переселить палестинцев, назвав Газу «зоной под снос». Позже Трамп сообщил, что Вашингтон будет владеть сектором Газа. Он заявил о намерении построить в анклаве «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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