Daily Mail: Трамп планирует передать руководство НАТО Лондону или Парижу
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от руководства НАТО в пользу Парижа или Лондона, сообщает таблоид Daily Mail.
Издание напомнило, что с момента основания Североатлантического альянса после Второй мировой войны верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе всегда был старший генерал США.
«Однако, поскольку США настаивают на том, чтобы европейские союзники брали на себя большую ответственность за безопасность Европы, они также ожидают, что эту должность займет британский или французский генерал», – говорится в материале.
2 марта глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск поддержал инициативу, предполагающую выход США из НАТО и ООН. 26 февраля Трамп заявлял, что его администрация не будет предоставлять Украине гарантии безопасности – эту ответственность возьмет на себя Европа как сосед республики.
4 марта Пентагон подтвердил «Ведомостям» информацию о временной заморозке всей военной помощи Украине. Перед этим американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и украинским лидером Зеленским в Овальном кабинете. Один из чиновников заявил телеканалу CNN, что решение о приостановке помощи – прямой ответ на поведение Зеленского на прошлой неделе, которое Трамп считает неприемлемым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приостановке помощи Киеву со стороны США, обратил внимание на ряд заявлений со стороны европейских политиков о том, что они продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку и «будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального». При этом, по словам представителя Кремля, главный объем военной поддержки все-таки поступал на Украину «из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов».