Daily Mail: Трамп планирует передать руководство НАТО Лондону или Парижу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приостановке помощи Киеву со стороны США, обратил внимание на ряд заявлений со стороны европейских политиков о том, что они продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку и «будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального». При этом, по словам представителя Кремля, главный объем военной поддержки все-таки поступал на Украину «из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов».