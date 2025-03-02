Маск поддержал выход США из НАТО и ООН
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск поддержал инициативу, которая предполагает выход США из НАТО и ООН. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
«Я согласен», – указал Маск в ответ на соответствующее сообщение одного из пользователей соцсети.
21 февраля республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями из-за того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе американского президента Дональда Трампа «Америка прежде всего». Документ предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН.
3 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме указывали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». Маск отмечал, что США выделяют слишком много средств для ООН и ее структур.