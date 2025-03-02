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Маск поддержал выход США из НАТО и ООН

Ведомости

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск поддержал инициативу, которая предполагает выход США из НАТО и ООН. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Я согласен», – указал Маск в ответ на соответствующее сообщение одного из пользователей соцсети.

21 февраля республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями из-за того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе американского президента Дональда Трампа «Америка прежде всего». Документ предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН.

3 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме указывали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». Маск отмечал, что США выделяют слишком много средств для ООН и ее структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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