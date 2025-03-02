Маск поддержал выход США из НАТО и ООН

3 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме указывали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». Маск отмечал, что США выделяют слишком много средств для ООН и ее структур.