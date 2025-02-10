Маск: США выделяют слишком много денег структурам ООН

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, выводящий его страну из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».