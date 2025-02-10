Маск: США выделяют слишком много денег структурам ООН
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что США выделяют слишком много средств для Организации Объединенных Наций (ООН) и ее структур.
«Америка предоставляет слишком много финансирования ООН и связанным с ней организациям», – написал Маск в соцсети Х, сделав репост сообщения пользователя с мнением о том, что нужно пересмотреть финансирование организации.
4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, выводящий его страну из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».
21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ.