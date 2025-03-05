Верховный суд США подтвердил необходимость выплат подрядчикам USAID
Верховный суд поддержал решение федерального судьи, который обязал администрацию президента США Дональда Трампа выплатить $2 млрд подрядчикам агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документы.
Запрос администрации американского лидера о приостановке выплат был отклонен. Правда, по данным издания, четыре судьи не согласились с таким решением.
До этого Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал USAID. Это повлекло за собой судебные разбирательства. Американский лидер обращал внимание на коррупционные проявления в деятельности агентства и подчеркивал, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.
26 февраля AP писало, что федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США.
27 февраля администрация Трампа заявила, что ликвидирует свыше 90% контрактов USAID на оказание иностранной помощи. Также они сокращают общую помощь США по всему миру на сумму $60 млрд.