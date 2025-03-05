Верховный суд США подтвердил необходимость выплат подрядчикам USAID

До этого Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал USAID. Это повлекло за собой судебные разбирательства. Американский лидер обращал внимание на коррупционные проявления в деятельности агентства и подчеркивал, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.