Маск вновь призвал к проведению президентских выборов на Украине
Украине необходимо провести президентские выборы, написал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
Таким заявлением Маск ответил на пост с информацией о том, что окружение президента США Дональда Трампа ведет переговоры с украинской оппозицией и готовится к отставке президента Украины Владимира Зеленского.
Маск заявил, что в ходе президентских выборов Зеленский проиграет со значительным отрывом.
В конце февраля Маск уже призывал к проведению выборов на Украине в социальной сети X. Тогда он ответил на пост, в котором указано, что украинский парламент принял резолюцию, подтверждающую легитимность Зеленского. «Проведите выборы», – написал Маск.