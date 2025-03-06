Bloomberg: Трамп намерен потребовать от Украины немедленного прекращения огня

Собеседники издания рассказали, что Трамп готов завершить обсуждение сделки по редкоземельным металлам при условии, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на «реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой». Это условие является основной причиной, по которой соглашение еще не подписано, хотя оба президента выразили готовность к этому, сообщили источники.