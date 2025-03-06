Bloomberg: Трамп намерен потребовать от Украины немедленного прекращения огня
Президент США Дональд Трамп намерен связать заключение сделки с Украиной по редкоземельным металлам с требованием к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания рассказали, что Трамп готов завершить обсуждение сделки по редкоземельным металлам при условии, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на «реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой». Это условие является основной причиной, по которой соглашение еще не подписано, хотя оба президента выразили готовность к этому, сообщили источники.
Киев и Вашингтон могут встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии, но некоторые из собеседников издания предполагают, что Трамп может изменить свою позицию.
Подписание соглашения Украины и США по редкоземельным металлам должно было состояться в конце февраля, но его сорвала перепалка, произошедшая между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в ходе визита украинского лидера в Вашингтон 28 февраля. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а документ так и не был подписан.
5 марта в ходе обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.