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Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе. Об этом он написал в соцсети Х по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

«Украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча», – сказал Зеленский, перед этим поблагодарив европейцев за их поддержку Киеву.

Ранее журналист Axios Барак Равид в соцсети Х сообщил, что американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. «Советник по национальной безопасности [США] Уолтц и глава администрации Зеленского [Андрей Ермарк] договорились вчера о проведении встречи», – написал Равид.

В свою очередь журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что представители США и Украины встретятся в Эр-Рияде 11 марта. Американцев представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения президента США Дональда Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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