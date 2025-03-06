Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе. Об этом он написал в соцсети Х по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.
«Украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча», – сказал Зеленский, перед этим поблагодарив европейцев за их поддержку Киеву.
Ранее журналист Axios Барак Равид в соцсети Х сообщил, что американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. «Советник по национальной безопасности [США] Уолтц и глава администрации Зеленского [Андрей Ермарк] договорились вчера о проведении встречи», – написал Равид.
В свою очередь журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что представители США и Украины встретятся в Эр-Рияде 11 марта. Американцев представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения президента США Дональда Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.