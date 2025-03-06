Представители Украины и США встретятся в Эр-Рияде для переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, конфликт с Украиной означал конфликт с коллективным Западом, особенно с США, поэтому сейчас настало время его остановить. Он согласился со словами Рубио, что конфликт представляет из себя прокси-войну между Россией и США, поэтому его пора завершать.