Представители Украины и США встретятся в Эр-Рияде для переговоров
Представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения переговоров, сообщает журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети Х.
«[Госсекретарь Марко] Рубио, [спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив] Уиткофф, [советник президента США по национальной безопасности Майк] Уолтц во вторник отправились в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая [главу офиса президента Украины Андрея] Ермака», – написала она.
6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения президента США Дональда Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Позднее украинские чиновники подтвердили данные переговоры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, конфликт с Украиной означал конфликт с коллективным Западом, особенно с США, поэтому сейчас настало время его остановить. Он согласился со словами Рубио, что конфликт представляет из себя прокси-войну между Россией и США, поэтому его пора завершать.