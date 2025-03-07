Володин: западным странам нужно продолжение конфликта для удержания власти
Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский намерены продолжать боевые действия для сохранения своей власти, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Для того чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру, Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», – написал он в Telegram.
По его словам, западные политики «защищают себя», и это касается также институтов Евросоюза, где председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «говорящая о планах перевооружить Европу и надоумившая объявить о ее милитаризации, не думает о последствиях», а «лишь, как сохраниться во власти».
«Спасает себя и Макрон. У него истерика. Претендуя на роль общеевропейского лидера, создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности», – заявил Володин. По его словам, заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении боев – путь к большой трагедии.
Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к населению Франции, где предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России заявили, что в выступлении Макрона звучали «нотки ядерного шантажа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле выступление Макрона расценили как «чрезвычайно конфронтационное».
28 февраля президент США Дональд Трамп после ссоры с Зеленским в Белом доме заявил, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию конфликта в своей стране, поэтому переговоры по добыче редкоземельных металлов были завершены досрочно и без заключения каких-либо соглашений.