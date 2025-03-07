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Володин: западным странам нужно продолжение конфликта для удержания власти

Ведомости

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский намерены продолжать боевые действия для сохранения своей власти, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Для того чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру, Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», – написал он в Telegram.

По его словам, западные политики «защищают себя», и это касается также институтов Евросоюза, где председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «говорящая о планах перевооружить Европу и надоумившая объявить о ее милитаризации, не думает о последствиях», а «лишь, как сохраниться во власти».

«Спасает себя и Макрон. У него истерика. Претендуя на роль общеевропейского лидера, создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности», – заявил Володин. По его словам, заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении боев – путь к большой трагедии.

Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к населению Франции, где предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России заявили, что в выступлении Макрона звучали «нотки ядерного шантажа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле выступление Макрона расценили как «чрезвычайно конфронтационное».

28 февраля президент США Дональд Трамп после ссоры с Зеленским в Белом доме заявил, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию конфликта в своей стране, поэтому переговоры по добыче редкоземельных металлов были завершены досрочно и без заключения каких-либо соглашений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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