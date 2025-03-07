Володин: западным странам нужно продолжение конфликта для удержания власти

По его словам, западные политики «защищают себя», и это касается также институтов Евросоюза, где председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «говорящая о планах перевооружить Европу и надоумившая объявить о ее милитаризации, не думает о последствиях», а «лишь, как сохраниться во власти».