Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи участники обсудили вопросы по ряду направлений, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого развития страны.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и др.
Предыдущее совещание Совбеза прошло 20 января. В ходе встречи Путин призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова работать над освобождением из плена радикальной палестинской группировки «Хамас» российского гражданина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.