Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

Предыдущее совещание Совбеза прошло 20 января. В ходе встречи Путин призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова работать над освобождением из плена радикальной палестинской группировки «Хамас» российского гражданина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.