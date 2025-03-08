Песков: со стороны Франции было много лжи

Обвинения Макрона в адрес президента РФ Владимира Путина в обмане противоречат словам лидера США Дональда Трампа о том, что Путин всегда выполняет обещания, заявил 6 марта глава МИД России Сергей Лавров. «Он <...> стал высказываться и критиковать Путина. За то, что тот постоянно обманывает. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось», – говорил российский министр.