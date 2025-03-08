Песков: со стороны Франции было много лжи
Франция, чей президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в обмане в связи с украинским кризисом и минскими соглашениями, сама становилась источником лжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Со стороны Франции было «много лжи», считает представитель Кремля. Он напомнил о словах экс-президента Франсуа Олланда, который заявил, что к минским договоренностям никто серьезно не относился. В 2014 г., напомнил Песков, среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала президенту Украины Виктору Януковичу его «политическое будущее».
«И после этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. Об этом господин Макрон ничего не упомянул», – сказал Песков.
Обвинения Макрона в адрес президента РФ Владимира Путина в обмане противоречат словам лидера США Дональда Трампа о том, что Путин всегда выполняет обещания, заявил 6 марта глава МИД России Сергей Лавров. «Он <...> стал высказываться и критиковать Путина. За то, что тот постоянно обманывает. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось», – говорил российский министр.
Президент Франции выступил с обращением к нации 5 марта. Он заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины». Макрон при этом назвал Россию угрозой для Франции и Европы и утверждал, что к 2030 г. Москва «планирует увеличить свою армию еще на 3000 танков и 300 истребителей».
Первые минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 г. представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ). Они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения были подписаны уже в 2015 г. В них также участвовали представители двух европейских стран – Германии и Франции.
В конце 2022 г. экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что все участники понимали: минские соглашения только заморозят конфликт на востоке Украины, но не решат его. Позднее похожим образом высказались Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко.