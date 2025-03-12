Генсекретарь НАТО Рютте встретится с Трампом 13 марта
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 12-14 марта. В четверг он встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщается на сайте Организации Североатлантического альянса.
Какие темы будут обсуждаться Рютте и Трампом не уточняется. В ходе своего визита генсекретарь также встретится с высокопоставленными должностными лицами администрации и конгресса, добавили в НАТО.
7 марта советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил журналистам, что Рютте посетит Вашингтон на следующей неделе. Его встреча с президентом состоится спустя сутки после того, как украинская делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии предварительно согласилась приостановить боевые действия с Россией на 30 дней.
6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп якобы рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.
Если Трамп примет такое решение, то это будет означать значительный отход от основного принципа НАТО, который гласит, что нападение на любую страну Организации Североатлантического договора является нападением на все страны и они должны ей помочь.