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Генсекретарь НАТО Рютте встретится с Трампом 13 марта

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 12-14 марта. В четверг он встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщается на сайте Организации Североатлантического альянса.

Какие темы будут обсуждаться Рютте и Трампом не уточняется. В ходе своего визита генсекретарь также встретится с высокопоставленными должностными лицами администрации и конгресса, добавили в НАТО.

7 марта советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил журналистам, что Рютте посетит Вашингтон на следующей неделе. Его встреча с президентом состоится спустя сутки после того, как украинская делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии предварительно согласилась приостановить боевые действия с Россией на 30 дней.

6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп якобы рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.

Если Трамп примет такое решение, то это будет означать значительный отход от основного принципа НАТО, который гласит, что нападение на любую страну Организации Североатлантического договора является нападением на все страны и они должны ей помочь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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