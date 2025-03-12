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Россия, Иран и Китай провели учебные стрельбы в Оманском заливе

Ведомости

В ходе военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2025» боевые корабли России, Ирана и Китая отработали отработали артиллерийские стрельбы, а также операции по досмотру и освобождению судна, захваченного террористами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россию на учениях представляли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» из состава Тихоокеанского флота. В течение двух дней экипажи кораблей осуществляли стрельбы как днем, так и ночью, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по мишеням, имитирующим безэкипажные катера и беспилотники условного противника.

Ключевыми моментами учений стали совместные действия по поиску судна, захваченного условными террористами, а также слаженная работа специальных подразделений по его освобождению.

«После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в порт Чехбехар Исламской Республики Иран, где состоится подведение итогов и церемония закрытия», – пояснили в Минобороны.

В 2025 г. международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности» проводится в седьмой раз. Организовано оно традиционно иранской стороной. Впервые оно состоялось в 2018 г. в акватории Аравийского моря. В этот раз в нем приняли участие 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Задачи учения включают обеспечение морской безопасности, борьбу с пиратством и терроризмом на море, а также охрану морских коммуникаций.

15 февраля российские корабли принимали участие в морских учениях в Индонезии «Комодо-2025». В мероприятии приняли участие боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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