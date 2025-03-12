Россия, Иран и Китай провели учебные стрельбы в Оманском заливе

В 2025 г. международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности» проводится в седьмой раз. Организовано оно традиционно иранской стороной. Впервые оно состоялось в 2018 г. в акватории Аравийского моря. В этот раз в нем приняли участие 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Задачи учения включают обеспечение морской безопасности, борьбу с пиратством и терроризмом на море, а также охрану морских коммуникаций.