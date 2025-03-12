Россия, Иран и Китай провели учебные стрельбы в Оманском заливе
В ходе военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2025» боевые корабли России, Ирана и Китая отработали отработали артиллерийские стрельбы, а также операции по досмотру и освобождению судна, захваченного террористами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Россию на учениях представляли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» из состава Тихоокеанского флота. В течение двух дней экипажи кораблей осуществляли стрельбы как днем, так и ночью, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по мишеням, имитирующим безэкипажные катера и беспилотники условного противника.
Ключевыми моментами учений стали совместные действия по поиску судна, захваченного условными террористами, а также слаженная работа специальных подразделений по его освобождению.
«После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в порт Чехбехар Исламской Республики Иран, где состоится подведение итогов и церемония закрытия», – пояснили в Минобороны.
В 2025 г. международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности» проводится в седьмой раз. Организовано оно традиционно иранской стороной. Впервые оно состоялось в 2018 г. в акватории Аравийского моря. В этот раз в нем приняли участие 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Задачи учения включают обеспечение морской безопасности, борьбу с пиратством и терроризмом на море, а также охрану морских коммуникаций.
15 февраля российские корабли принимали участие в морских учениях в Индонезии «Комодо-2025». В мероприятии приняли участие боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 государств.