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Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения о перемирии на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона проводят серьезные переговоры в России, и выразил надежду, что Москва согласится на предложение о прекращении огня на Украине.

«На данный момент у нас есть люди, которые ведут переговоры в России. У нас там находятся представители, включая Стива Уиткоффа и других, и они проводят очень серьезные обсуждения», – сказал Трамп перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Как вам известно, Украина согласилась на полное прекращение огня при условии соблюдения того, что происходит сегодня, и мы надеемся, что Россия сделает то же самое», – добавил он.

Трамп подчеркнул, что важно, чтобы люди прекратили гибнуть.

Он также заметил, что конфликт несет огромные затраты для Соединенных Штатов и других стран.

13 марта в российскую столицу прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он намерен провести переговоры с российскими представителями и в первую очередь с президентом Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента РФ и Уиткоффа состоится уже сегодня в закрытом режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день после предложения о перемирии не исключил возможных контактов с США на высшем уровне при такой необходимости. 13 марта Ушаков назвал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинских военных – и больше ничего».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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