Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения о перемирии на Украине

«На данный момент у нас есть люди, которые ведут переговоры в России. У нас там находятся представители, включая Стива Уиткоффа и других, и они проводят очень серьезные обсуждения», – сказал Трамп перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Как вам известно, Украина согласилась на полное прекращение огня при условии соблюдения того, что происходит сегодня, и мы надеемся, что Россия сделает то же самое», – добавил он.