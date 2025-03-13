Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения о перемирии на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона проводят серьезные переговоры в России, и выразил надежду, что Москва согласится на предложение о прекращении огня на Украине.
«На данный момент у нас есть люди, которые ведут переговоры в России. У нас там находятся представители, включая Стива Уиткоффа и других, и они проводят очень серьезные обсуждения», – сказал Трамп перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Как вам известно, Украина согласилась на полное прекращение огня при условии соблюдения того, что происходит сегодня, и мы надеемся, что Россия сделает то же самое», – добавил он.
Трамп подчеркнул, что важно, чтобы люди прекратили гибнуть.
Он также заметил, что конфликт несет огромные затраты для Соединенных Штатов и других стран.
13 марта в российскую столицу прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он намерен провести переговоры с российскими представителями и в первую очередь с президентом Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента РФ и Уиткоффа состоится уже сегодня в закрытом режиме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день после предложения о перемирии не исключил возможных контактов с США на высшем уровне при такой необходимости. 13 марта Ушаков назвал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинских военных – и больше ничего».