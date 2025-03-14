Рубио: Трамп намерен положить конец всем мировым конфликтам

20 января Трамп в своей инаугурационной речи пообещал, что США остановят все войны и «принесут новый дух единства в мир». Кроме того, Трамп заявил о том, что при его президентстве будет построена «самая сильная армия, которую когда-либо видел мир», и что успех США будет измеряться войнами, которых удалось избежать.