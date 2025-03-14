Рубио: Трамп намерен положить конец всем мировым конфликтам
Президент США Дональд Трамп не только не намерен начинать новые войны, но и собирается положить конец всем мировым конфликтам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью испаноязычному телеканалу Fox Noticias.
Рубио заявил, что Трамп хочет мира. Он подчеркнул, что речь идет не только об украинском кризисе, но и о всех остальных текущих мировых конфликтах.
20 января Трамп в своей инаугурационной речи пообещал, что США остановят все войны и «принесут новый дух единства в мир». Кроме того, Трамп заявил о том, что при его президентстве будет построена «самая сильная армия, которую когда-либо видел мир», и что успех США будет измеряться войнами, которых удалось избежать.
По итогам переговоров делегаций Украины и США 11 марта стороны опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.