Трамп пообещал остановить все войны
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал, что США остановят все войны.
«Наша мощь остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым», – сказал он в ходе своего выступления.
Кроме того, Трамп заявил о том, что при его президентстве будет построена «самая сильная армия, которую когда-либо видел мир», и что успех США будет измеряться войнами, которых удалось избежать.
Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января.
Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News заявил, что конфликт на Украине должен прекратиться и что Трамп четко дал это понять, Киев и Вашингтон готовы работать вместе над этим вопросом.