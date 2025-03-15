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Вэнс заявил о риске для Европы совершить «цивилизационное самоубийство»

Ведомости

Неспособность европейских стран контролировать свои границы может стать для Европы «цивилизационным самоубийством», заявил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Слишком многие страны, как указал Вэнс, «не могут или не хотят» контролировать свои границы, а власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова для своих граждан, даже когда они выступают «против таких вещей, как вторжение на границу». Он также призвал европейских политиков уважать собственных граждан, особенно в Германии, где есть проблема с мигрантами.

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2024 г. пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Это заявление он сделал после посещения импровизированного мемориала в городе Золинген, где уроженец Сирии убил трех человек. Правительство Дании, как сообщал МИД страны, выделило на 2024 г. 400 млн крон ($57,7 млн) на борьбу с нелегальной миграцией. По данным министерства, за период с 2014 г. около 60 000 человек погибли при попытке нелегально переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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