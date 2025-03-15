Вэнс заявил о риске для Европы совершить «цивилизационное самоубийство»

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2024 г. пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Это заявление он сделал после посещения импровизированного мемориала в городе Золинген, где уроженец Сирии убил трех человек. Правительство Дании, как сообщал МИД страны, выделило на 2024 г. 400 млн крон ($57,7 млн) на борьбу с нелегальной миграцией. По данным министерства, за период с 2014 г. около 60 000 человек погибли при попытке нелегально переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу.