Уиткофф сообщил о контактах США по Украине с заинтересованными странами Европы
Вашингтон обсуждает вопрос урегулирования конфликта на Украине с заинтересованными европейскими странами, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.
«Мы ведем переговоры с Украиной. Мы ведем переговоры со всеми заинтересованными европейскими странами. Сюда входят Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные, и мы также ведем переговоры с русскими по поводу этих регионов. Мы также обсуждаем всевозможные другие элементы, которые могли бы быть включены в соглашение о прекращении огня», – заявил Уиткофф.
13 марта Уиткофф встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецпосланник президента США Дональда Трампа представил российской стороне дополнительную информацию о переговорах украинской и американской делегаций, состоявшихся в Саудовской Аравии, в ходе которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Путин также передал американском лидеру через Уиткоффдополнительные сигналы.
16 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире телеканала Fox News, что Вашингтон может принять меры в отношении Москвы, если власти РФ не дадут согласия на 30-дневное перемирие.