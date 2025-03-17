Уиткофф сообщил о контактах США по Украине с заинтересованными странами Европы

«Мы ведем переговоры с Украиной. Мы ведем переговоры со всеми заинтересованными европейскими странами. Сюда входят Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные, и мы также ведем переговоры с русскими по поводу этих регионов. Мы также обсуждаем всевозможные другие элементы, которые могли бы быть включены в соглашение о прекращении огня», – заявил Уиткофф.