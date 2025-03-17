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Уиткофф сообщил о контактах США по Украине с заинтересованными странами Европы

Ведомости

Вашингтон обсуждает вопрос урегулирования конфликта на Украине с заинтересованными европейскими странами, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.

«Мы ведем переговоры с Украиной. Мы ведем переговоры со всеми заинтересованными европейскими странами. Сюда входят Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные, и мы также ведем переговоры с русскими по поводу этих регионов. Мы также обсуждаем всевозможные другие элементы, которые могли бы быть включены в соглашение о прекращении огня», – заявил Уиткофф.

13 марта Уиткофф встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецпосланник президента США Дональда Трампа представил российской стороне дополнительную информацию о переговорах украинской и американской делегаций, состоявшихся в Саудовской Аравии, в ходе которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Путин также передал американском лидеру через Уиткоффдополнительные сигналы.

16 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире телеканала Fox News, что Вашингтон может принять меры в отношении Москвы, если власти РФ не дадут согласия на 30-дневное перемирие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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