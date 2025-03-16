Советник Трампа пригрозил последствиями при отказе России от перемирия
Вашингтон может принять меры в отношении Москвы, если российские власти не согласятся на 30-дневное перемирие. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
Прекращение огня между Россией и Украиной на 30 дней было предложено президентом США Дональдом Трампом. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию.
Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы, Трамп планировал позвонить президенту России Владимиру Путину на неделе до 16 марта. В итоге телефонный разговор был перенесен на следующую неделю, говорил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Путин 13 марта сообщил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом в ходе телефонного разговора.