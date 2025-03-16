Советник Трампа пригрозил последствиями при отказе России от перемирия

Прекращение огня между Россией и Украиной на 30 дней было предложено президентом США Дональдом Трампом. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию.