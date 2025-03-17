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Новый премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

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Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в канадской провинции Альберта, передает телеканал France 24.

Представитель правительства Канады сообщил телеканалу, что Карни на выходных с 15 по 16 марта провел телефонный разговор с Зеленским.

Карни – новый премьер-министр Канады. Он принес присягу 14 марта, получив 85,9% голосов по итогам внутрипартийных выборов. Джастин Трюдо объявил об уходе в отставку еще в начале января. Трюдо занимал пост главы правительства с осени 2015 г.

«Большая семерка» (G7) является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.

25 февраля министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис допустил, что Россия может снова войти в «группу семи». По словам британского министра, эта тема будет обсуждаться с международными союзниками. 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав исключение страны из группы ошибкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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