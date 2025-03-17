Новый премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7
Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в канадской провинции Альберта, передает телеканал France 24.
Представитель правительства Канады сообщил телеканалу, что Карни на выходных с 15 по 16 марта провел телефонный разговор с Зеленским.
Карни – новый премьер-министр Канады. Он принес присягу 14 марта, получив 85,9% голосов по итогам внутрипартийных выборов. Джастин Трюдо объявил об уходе в отставку еще в начале января. Трюдо занимал пост главы правительства с осени 2015 г.
«Большая семерка» (G7) является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.
25 февраля министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис допустил, что Россия может снова войти в «группу семи». По словам британского министра, эта тема будет обсуждаться с международными союзниками. 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав исключение страны из группы ошибкой.