Египет ежемесячно теряет $800 млн из-за ситуации с Суэцким каналом
Каждый месяц Египет теряет $800 из-за ситуации, сложившейся в Красном море, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передает газета Youm7.
Египетский лидер подчеркнул, что страна несет убытки из-за снижения доходов от Суэцкого канала. При этом он заявил, что, несмотря на все проблемы, страна продолжает уверенно развиваться.
Денежные поступления от Суэцкого канала составляют одну из ключевых статей дохода египетского бюджета и служат значительным источником валютных резервов. Но, начиная с осени 2023 г., Египет утрачивает доходы от эксплуатации канала, поскольку многие судна были вынуждены изменить маршруты, опасаясь обстрелов со стороны отрядов йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Хуситы Йемена атакуют связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас».
15 марта американский президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море.
На следующий день, 16 марта, стало известно о более 30 погибших и свыше 100 пострадавших в результате авиаударов США по Йемену. В тот же день представитель йеменских сил Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников.