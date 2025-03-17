Египет ежемесячно теряет $800 млн из-за ситуации с Суэцким каналом

На следующий день, 16 марта, стало известно о более 30 погибших и свыше 100 пострадавших в результате авиаударов США по Йемену. В тот же день представитель йеменских сил Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников.