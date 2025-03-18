В ГД обвинили кабмин в неисполнении поручений по вопросу обращения с животными
Правительство России не исполнило поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам обращения с животными. Соответствующий проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину внес комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды, следует из думской электронной базы.
«Государственная дума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», – говорится в документе.
Нижняя палата попросила кабмин представить свою позицию по данной ситуации и предложения по решению проблем.
17 марта «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме сообщили, что законопроект о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания был отложен. Соавтор проекта, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила, что правительство еще не дало официального заключения на инициативу.
О том, что депутаты намерены 18 марта обратиться к Белому дому с «требованием высказать позицию», также писали «Ведомости». Близкий к кабмину собеседник говорил, что формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается. 13 марта комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев.
Законопроект, являющийся межфракционным, был внесен в Госдуму 1 марта. Инициативой предлагается разрешить субъектам РФ усыплять отловленных бездомных собак после наступления предельного срока содержания животных в приюте. Предложение вызвало критику общественности, а сенатор Андрей Клишас публично выступил против проекта. Он говорил, что Конституционный суд считает недопустимой такую практику.