В ГД обвинили кабмин в неисполнении поручений по вопросу обращения с животными

О том, что депутаты намерены 18 марта обратиться к Белому дому с «требованием высказать позицию», также писали «Ведомости». Близкий к кабмину собеседник говорил, что формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается. 13 марта комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев.