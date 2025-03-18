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В ГД обвинили кабмин в неисполнении поручений по вопросу обращения с животными

Ведомости

Правительство России не исполнило поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам обращения с животными. Соответствующий проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину внес комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды, следует из думской электронной базы.

«Государственная дума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», – говорится в документе.

Нижняя палата попросила кабмин представить свою позицию по данной ситуации и предложения по решению проблем. 

17 марта «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме сообщили, что законопроект о праве субъектов РФ умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания был отложен. Соавтор проекта, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила, что правительство еще не дало официального заключения на инициативу.

О том, что депутаты намерены 18 марта обратиться к Белому дому с «требованием высказать позицию», также писали «Ведомости». Близкий к кабмину собеседник говорил, что формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается. 13 марта комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев.

Законопроект, являющийся межфракционным, был внесен в Госдуму 1 марта. Инициативой предлагается разрешить субъектам РФ усыплять отловленных бездомных собак после наступления предельного срока содержания животных в приюте. Предложение вызвало критику общественности, а сенатор Андрей Клишас публично выступил против проекта. Он говорил, что Конституционный суд считает недопустимой такую практику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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