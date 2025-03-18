Сибига: после переговоров с США Киев готов завершить конфликт в 2025 году

О том, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня, было объявлено после переговоров делегаций США и Украины в саудовской Джидде. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с инициативой прекратить огонь на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.