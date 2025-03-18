Сибига: после переговоров с США Киев готов завершить конфликт в 2025 году
По результатам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии Киев готов завершить конфликт с Россией в 2025 г., заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая в ходе конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому», – сказал глава украинского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
Сибига добавил, что Киев не является «препятствием для достижения мира».
18 марта состоится телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, планы были подтверждены в Кремле. 17 марта Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной.
О том, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня, было объявлено после переговоров делегаций США и Украины в саудовской Джидде. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с инициативой прекратить огонь на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.