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Сибига: после переговоров с США Киев готов завершить конфликт в 2025 году

Ведомости

По результатам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии Киев готов завершить конфликт с Россией в 2025 г., заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая в ходе конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому», – сказал глава украинского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Сибига добавил, что Киев не является «препятствием для достижения мира».

18 марта состоится телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, планы были подтверждены в Кремле. 17 марта Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной.

О том, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня, было объявлено после переговоров делегаций США и Украины в саудовской Джидде. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с инициативой прекратить огонь на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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