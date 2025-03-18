Трамп уверен в согласии России на 30-дневное перемирие с Украиной

18 марта Путин и Трамп проведут второй телефонный разговор после переизбрания последнего на пост президента США. 17-го Трамп обращал внимание на то, что переговоры по украинскому вопросу выходят на критический этап. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Среди тем для обсуждения – вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.