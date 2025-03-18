Трамп уверен в согласии России на 30-дневное перемирие с Украиной
Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
Трампа спросили о том, согласится ли Россия, по его мнению, на временное перемирие, после того как Украина уже дала свое согласие.
«Они согласятся», – ответил американский лидер.
18 марта Путин и Трамп проведут второй телефонный разговор после переизбрания последнего на пост президента США. 17-го Трамп обращал внимание на то, что переговоры по украинскому вопросу выходят на критический этап. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Среди тем для обсуждения – вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.
11 марта, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, стало известно, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.