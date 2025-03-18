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Трамп уверен в согласии России на 30-дневное перемирие с Украиной

Ведомости

Россия согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Трампа спросили о том, согласится ли Россия, по его мнению, на временное перемирие, после того как Украина уже дала свое согласие.

«Они согласятся», – ответил американский лидер.

18 марта Путин и Трамп проведут второй телефонный разговор после переизбрания последнего на пост президента США. 17-го Трамп обращал внимание на то, что переговоры по украинскому вопросу выходят на критический этап. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый разговор Путина и Трампа – это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Среди тем для обсуждения – вопросы актуальной повестки дня и, главным образом, тезисы по украинскому урегулированию.

11 марта, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, стало известно, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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