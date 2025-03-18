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Путин призвал не слушать Пескова по вопросу его графика телефонных переговоров

Ведомости

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пошутил над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

Глава РСПП Александр Шохин обратил внимание на то, что с 16:00 по 18:00 мск, по заявлению Пескова, должен был состояться телефонный разговор между российский лидером и президентом США Дональдом Трампом.

«Да не слушайте вы Пескова. У него работа такая», – в шутку ответил Путин.

Президент России не первый раз публично шутит над своим пресс-секретарем. 19 декабря прошлого года в ходе прямой линии Песков отметил, что, задавая подряд два вопроса, журналисты лишают кого-то из своих коллег возможности обратиться к президенту. Путин в ответ на это также призвал «не слушать Пескова» и задавать вопросы.

Песков в ходе брифинга 18 марта подтвердил информацию СМИ о том, что Путин и Трамп могут созвониться в период между 16:00 и 18:00 мск 18 марта. «Ведомости» писали, что стороны могут обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, а также 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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