Путин призвал не слушать Пескова по вопросу его графика телефонных переговоров

Президент России не первый раз публично шутит над своим пресс-секретарем. 19 декабря прошлого года в ходе прямой линии Песков отметил, что, задавая подряд два вопроса, журналисты лишают кого-то из своих коллег возможности обратиться к президенту. Путин в ответ на это также призвал «не слушать Пескова» и задавать вопросы.