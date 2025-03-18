Путин призвал не слушать Пескова по вопросу его графика телефонных переговоров
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пошутил над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.
Глава РСПП Александр Шохин обратил внимание на то, что с 16:00 по 18:00 мск, по заявлению Пескова, должен был состояться телефонный разговор между российский лидером и президентом США Дональдом Трампом.
«Да не слушайте вы Пескова. У него работа такая», – в шутку ответил Путин.
Президент России не первый раз публично шутит над своим пресс-секретарем. 19 декабря прошлого года в ходе прямой линии Песков отметил, что, задавая подряд два вопроса, журналисты лишают кого-то из своих коллег возможности обратиться к президенту. Путин в ответ на это также призвал «не слушать Пескова» и задавать вопросы.
Песков в ходе брифинга 18 марта подтвердил информацию СМИ о том, что Путин и Трамп могут созвониться в период между 16:00 и 18:00 мск 18 марта. «Ведомости» писали, что стороны могут обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, а также 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном.