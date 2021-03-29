Песков рассказал о шутках Путина на 1 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля.
«Он это делает постоянно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, шутил ли над ним президент в этот день (цитата по ТАСС). На вопрос, принято ли в администрации президента шутить 1 апреля, он заявил: «Еще как!» По его словам, подшучивать там принято «по-человечески».
Ранее Путин пошутил о летучих мышах в контексте их «виновности» в ситуации, сложившейся в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В июле президент пошутил во время видеоконференции с председателем правления, гендиректором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, который оговорился при оценке расходов по модернизации московского НПЗ. Он назвал расходы в 250 млрд руб. вместо 350 млрд.