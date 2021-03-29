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Песков рассказал о шутках Путина на 1 апреля

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля.

«Он это делает постоянно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, шутил ли над ним президент в этот день (цитата по ТАСС). На вопрос, принято ли в администрации президента шутить 1 апреля, он заявил: «Еще как!» По его словам, подшучивать там принято «по-человечески».

Ранее Путин пошутил о летучих мышах в контексте их «виновности» в ситуации, сложившейся в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В июле президент пошутил во время видеоконференции с председателем правления, гендиректором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, который оговорился при оценке расходов по модернизации московского НПЗ. Он назвал расходы в 250 млрд руб. вместо 350 млрд.

Ранее по теме: Путин пошутил о «вине» летучих мышей в ситуации с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных