Песков рассказал о шутках Путина на 1 апреля

«Он это делает постоянно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, шутил ли над ним президент в этот день (цитата по ТАСС). На вопрос, принято ли в администрации президента шутить 1 апреля, он заявил: «Еще как!» По его словам, подшучивать там принято «по-человечески».