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Путин пошутил о «вине» летучих мышей в ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции пошутил о летучих мышах в контексте их «виновности» в ситуации, сложившейся в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Животные, конечно, не виноваты», — заявил глава государства, отвечая на просьбу поддерживать цирки в текущей ситуации. «А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сказал Путин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Местные власти заявили, что возможным источником заражения мог стать городской рынок, где продаются дикие животные и их туши, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Впоследствии некоторые ученые заявили, что коронавирус мог передаться людям от летучих мышей.

В конце августа Роспотребнадзор заявил, что изучит версию с заражением вирусом от данного вида млекопитающих. Эксперты сообщили, что планируют выяснить, как часто у летучих мышей встречаются коронавирусы, и установить степень родства заболеваний с известными ранее. 

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились более 43,5 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн жителей. В России, по данным оперштаба на 27 октября, COVID-19 заболели 1 547 774 граждан, причем у 16 550 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 26 589 жителей России, 1 158 940 человек выздоровели.

Ранее по теме: Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных