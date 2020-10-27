Путин пошутил о «вине» летучих мышей в ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции пошутил о летучих мышах в контексте их «виновности» в ситуации, сложившейся в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Животные, конечно, не виноваты», — заявил глава государства, отвечая на просьбу поддерживать цирки в текущей ситуации. «А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сказал Путин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Местные власти заявили, что возможным источником заражения мог стать городской рынок, где продаются дикие животные и их туши, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Впоследствии некоторые ученые заявили, что коронавирус мог передаться людям от летучих мышей.
В конце августа Роспотребнадзор заявил, что изучит версию с заражением вирусом от данного вида млекопитающих. Эксперты сообщили, что планируют выяснить, как часто у летучих мышей встречаются коронавирусы, и установить степень родства заболеваний с известными ранее.
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились более 43,5 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн жителей. В России, по данным оперштаба на 27 октября, COVID-19 заболели 1 547 774 граждан, причем у 16 550 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 26 589 жителей России, 1 158 940 человек выздоровели.