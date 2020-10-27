Путин пошутил о «вине» летучих мышей в ситуации с коронавирусом

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились более 43,5 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн жителей. В России, по данным оперштаба на 27 октября, COVID-19 заболели 1 547 774 граждан, причем у 16 550 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 26 589 жителей России, 1 158 940 человек выздоровели.