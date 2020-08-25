Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г., а к весне 2020 г. эпидемия охватила все страны. Когда в Китае началась эпидемия COVID-19, власти назвали возможный источник распространения нового коронавируса – рынок в Ухане, где продавались дикие животные и их туши. Но определить животное, которое могло быть переносчиком вируса, до сих пор не удалось.