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Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

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Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России, сообщает «Sputnik» со ссылкой на «РИА Новости». Ученые оценят, насколько часто у разных видов летучих мышей встречаются коронавирусы, и установят степень родства заболеваний с известными ранее. Так эксперты хотят понять основные пути распространения вирусов на территории России и делать более точные эпидемиологические прогнозы.

Исследования планируется провести в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края). «В процессе выполнения проекта планируется проанализировать более полутысячи особей и с помощью метода высокопроизводительного секвенирования получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов, выявленных в этих образцах», – пояснили в Роспотребнадзоре. После взятия проб животных отпускают.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г., а к весне 2020 г. эпидемия охватила все страны. Когда в Китае началась эпидемия COVID-19, власти назвали возможный источник распространения нового коронавируса – рынок в Ухане, где продавались дикие животные и их туши. Но определить животное, которое могло быть переносчиком вируса, до сих пор не удалось.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире COVID-19 обнаружен у более 23,6 млн человек, из них умерли 813 022, а выздоровели 15,3 млн человек. В России, по данным оперштаба на 24 августа, число случаев заражения превышает 961 000. Умерли за все время пандемии более 16 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных