Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы
Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России, сообщает «Sputnik» со ссылкой на «РИА Новости». Ученые оценят, насколько часто у разных видов летучих мышей встречаются коронавирусы, и установят степень родства заболеваний с известными ранее. Так эксперты хотят понять основные пути распространения вирусов на территории России и делать более точные эпидемиологические прогнозы.
Исследования планируется провести в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края). «В процессе выполнения проекта планируется проанализировать более полутысячи особей и с помощью метода высокопроизводительного секвенирования получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов, выявленных в этих образцах», – пояснили в Роспотребнадзоре. После взятия проб животных отпускают.
Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г., а к весне 2020 г. эпидемия охватила все страны. Когда в Китае началась эпидемия COVID-19, власти назвали возможный источник распространения нового коронавируса – рынок в Ухане, где продавались дикие животные и их туши. Но определить животное, которое могло быть переносчиком вируса, до сих пор не удалось.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире COVID-19 обнаружен у более 23,6 млн человек, из них умерли 813 022, а выздоровели 15,3 млн человек. В России, по данным оперштаба на 24 августа, число случаев заражения превышает 961 000. Умерли за все время пандемии более 16 000 человек.