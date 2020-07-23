Путин пошутил над ошибкой топ-менеджера «Газпром нефти» на 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин пошутил во время видеоконференции с председателем правления, гендиректором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, который оговорился при оценке расходов по модернизации московского НПЗ и назвал расходы в 250 млрд руб. вместо 350 млрд. Видеоконференция была проведена по случаю запуска нового комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ, сообщается на сайте Кремля.
«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», Вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — сказал Путин, уточнив, что расходы на модернизацию московского НПЗ составляют 350 млрд руб.
Дюков заверил президента, что 350 млрд руб. — это верная сумма. «215 миллиардов уже инвестировано», — добавил топ-менеджер. Он уточнил, что из этих 215 млрд руб. — 98 млрд вложены в создание на Московском НПЗ комплекса переработки нефти класса «Евро+».