Путин пошутил над ошибкой топ-менеджера «Газпром нефти» на 100 млрд рублей

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», Вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — сказал Путин, уточнив, что расходы на модернизацию московского НПЗ составляют 350 млрд руб.