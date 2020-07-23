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Путин пошутил над ошибкой топ-менеджера «Газпром нефти» на 100 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин пошутил во время видеоконференции с председателем правления, гендиректором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым, который оговорился при оценке расходов по модернизации московского НПЗ и назвал расходы в 250 млрд руб. вместо 350 млрд. Видеоконференция была проведена по случаю запуска нового комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ, сообщается на сайте Кремля.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», Вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — сказал Путин, уточнив, что расходы на модернизацию московского НПЗ составляют 350 млрд руб.

Дюков заверил президента, что 350 млрд руб. — это верная сумма. «215 миллиардов уже инвестировано», — добавил топ-менеджер. Он уточнил, что из этих 215 млрд руб. — 98 млрд вложены в создание на Московском НПЗ комплекса переработки нефти класса «Евро+».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных