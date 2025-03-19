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Захарова оценила слова Зеленского об Украине в меню Путина

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что республика «не салат и не компот, чтобы быть в меню у [российского лидера Владимира] Путина, невзирая на его аппетиты». Дипломат опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

По ее словам, на этот раз Зеленский «не соврал».

«Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – написала она.

Зеленский произнес фразу о «салате и компоте» для Путина 18 марта после телефонного разговора президента России и американского лидера Дональда Трампа. Зеленский также заявил, что считает неправильным договоренность без участия Украины, «потому что результата, желаемого для всех, не будет», писало агентство УНИАН.

В ходе разговора с Трампом Путин поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Российский лидер также заявил, что нужно прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву – для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем. По словам Зеленского, Украина также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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