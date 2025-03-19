Захарова оценила слова Зеленского об Украине в меню Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что республика «не салат и не компот, чтобы быть в меню у [российского лидера Владимира] Путина, невзирая на его аппетиты». Дипломат опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.
По ее словам, на этот раз Зеленский «не соврал».
«Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – написала она.
Зеленский произнес фразу о «салате и компоте» для Путина 18 марта после телефонного разговора президента России и американского лидера Дональда Трампа. Зеленский также заявил, что считает неправильным договоренность без участия Украины, «потому что результата, желаемого для всех, не будет», писало агентство УНИАН.
В ходе разговора с Трампом Путин поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Российский лидер также заявил, что нужно прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву – для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем. По словам Зеленского, Украина также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.