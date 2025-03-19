Захарова оценила слова Зеленского об Украине в меню Путина

В ходе разговора с Трампом Путин поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Российский лидер также заявил, что нужно прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву – для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем. По словам Зеленского, Украина также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.