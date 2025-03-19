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Бен-Гвир вернулся на пост министра нацбезопасности Израиля спустя два месяца

Ведомости

Лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» («Еврейское превосходство», 6 мандатов из 120 в парламенте) Итамар Бен-Гвир вернулся на должность министра нацбезопасности Израиля ровно через два месяца после ухода с этой должности. Об этом сообщает The Times of Israel.

Правительство единогласно одобрило назначение Бен-Гвира.

Бен-Гвир ушел с поста министр нацбезопасности 19 января. Решение было принято в знак протеста против соглашения с палестинской группировкой «Хамас». 18 марта израильская армия возобновила боевые действия.

Кабинет министров при голосовании, как отмечает издание, проигнорировал предупреждение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая сообщила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что возвращение Бен-Гвира невозможно с юридической точки зрения.

«Решение бросить вызов Бахарав-Миаре стало последним пунктом разногласий между правительством и его главным юристом, которая практически постоянно сталкивается с критикой и призывами к ее увольнению, особенно со стороны Бен-Гвира», – отмечается в материале.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на день 18 марта, при ударах погибли 404 человека, ранены 562 человека. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.

Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». Представители палестинской группировки считают, что полную ответственность за возобновление атак по сектору Газа со стороны Израиля несут США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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