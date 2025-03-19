Бен-Гвир вернулся на пост министра нацбезопасности Израиля спустя два месяца

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на день 18 марта, при ударах погибли 404 человека, ранены 562 человека. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.