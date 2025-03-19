Бен-Гвир вернулся на пост министра нацбезопасности Израиля спустя два месяца
Лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» («Еврейское превосходство», 6 мандатов из 120 в парламенте) Итамар Бен-Гвир вернулся на должность министра нацбезопасности Израиля ровно через два месяца после ухода с этой должности. Об этом сообщает The Times of Israel.
Правительство единогласно одобрило назначение Бен-Гвира.
Бен-Гвир ушел с поста министр нацбезопасности 19 января. Решение было принято в знак протеста против соглашения с палестинской группировкой «Хамас». 18 марта израильская армия возобновила боевые действия.
Кабинет министров при голосовании, как отмечает издание, проигнорировал предупреждение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая сообщила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что возвращение Бен-Гвира невозможно с юридической точки зрения.
«Решение бросить вызов Бахарав-Миаре стало последним пунктом разногласий между правительством и его главным юристом, которая практически постоянно сталкивается с критикой и призывами к ее увольнению, особенно со стороны Бен-Гвира», – отмечается в материале.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на день 18 марта, при ударах погибли 404 человека, ранены 562 человека. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.
Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». Представители палестинской группировки считают, что полную ответственность за возобновление атак по сектору Газа со стороны Израиля несут США.