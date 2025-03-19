Песков: Путин и Трамп открыты к продолжению контактов
Президент РФ Владимир Путин открыт к постоянному поддержанию контактов с президентом США Дональдом Трампом, американская сторона выражает взаимность в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков уточнил, что между президентами есть прямая связь и «красная линия», а также видеосвязь – при возникновении такой необходимости. Эти средства связи есть между лидерами РФ и США давно, но при бывшем американском лидере Джо Байдене они практически не использовались, рассказал пресс-секретарь президента России.
Сейчас Путин и Трамп готовы использовать этот арсенал на 100%.
«Президент Путин открыт к этому, заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства», – подчеркнул Песков.
18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Разговор политиков продолжался более 1,5 часа. Глава США рассказал, что центральной темой переговоров стало мирное урегулирование украинского конфликта. Политики также обсудили будущее отношений РФ, США и Китая.
Первый телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся 12 февраля. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что разговор был о силе обеих стран и «огромной выгоде», которые они могут получить, работая вместе.