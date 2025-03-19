Песков: Путин и Трамп открыты к продолжению контактов

Песков уточнил, что между президентами есть прямая связь и «красная линия», а также видеосвязь – при возникновении такой необходимости. Эти средства связи есть между лидерами РФ и США давно, но при бывшем американском лидере Джо Байдене они практически не использовались, рассказал пресс-секретарь президента России.