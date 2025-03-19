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Песков: Путин и Трамп открыты к продолжению контактов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин открыт к постоянному поддержанию контактов с президентом США Дональдом Трампом, американская сторона выражает взаимность в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков уточнил, что между президентами есть прямая связь и «красная линия», а также видеосвязь – при возникновении такой необходимости. Эти средства связи есть между лидерами РФ и США давно, но при бывшем американском лидере Джо Байдене они практически не использовались, рассказал пресс-секретарь президента России.

Сейчас Путин и Трамп готовы использовать этот арсенал на 100%.

«Президент Путин открыт к этому, заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства», – подчеркнул Песков.

18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Разговор политиков продолжался более 1,5 часа. Глава США рассказал, что центральной темой переговоров стало мирное урегулирование украинского конфликта. Политики также обсудили будущее отношений РФ, США и Китая.

Первый телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся 12 февраля. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что разговор был о силе обеих стран и «огромной выгоде», которые они могут получить, работая вместе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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