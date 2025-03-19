Лидеры РФ и США не обсуждали признание Крыма, Донбасса и Новороссии
Тема признания новых российских территорий не обсуждалась президентами России и США. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не уточнил, будет ли этот вопрос рассматриваться во время контактов с США в Саудовской Аравии.
«Следующие российско-американские переговоры будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», – отметил Песков.
В СМИ 17 марта появились сведения о том, что администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым частью территории Российской Федерации. По информации, полученной от источников портала Semafor, представители администрации Трампа могут также обратиться в Организацию Объединенных Наций с просьбой признать Крым частью России. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что для достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной Киеву придется пойти на определенные уступки, включая территориальные.
Перед встречей представителей Украины и США в Саудовской Аравии высокопоставленные лица из американской делегации заявляли, что они «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их состоянию в 2014 или 2022 г.