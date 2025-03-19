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Лидеры РФ и США не обсуждали признание Крыма, Донбасса и Новороссии

Ведомости

Тема признания новых российских территорий не обсуждалась президентами России и США. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, будет ли этот вопрос рассматриваться во время контактов с США в Саудовской Аравии.

«Следующие российско-американские переговоры будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», – отметил Песков.

В СМИ 17 марта появились сведения о том, что администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым частью территории Российской Федерации. По информации, полученной от источников портала Semafor, представители администрации Трампа могут также обратиться в Организацию Объединенных Наций с просьбой признать Крым частью России. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что для достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной Киеву придется пойти на определенные уступки, включая территориальные.

Перед встречей представителей Украины и США в Саудовской Аравии высокопоставленные лица из американской делегации заявляли, что они «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их состоянию в 2014 или 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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