Лидеры РФ и США не обсуждали признание Крыма, Донбасса и Новороссии

В СМИ 17 марта появились сведения о том, что администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым частью территории Российской Федерации. По информации, полученной от источников портала Semafor, представители администрации Трампа могут также обратиться в Организацию Объединенных Наций с просьбой признать Крым частью России. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что для достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной Киеву придется пойти на определенные уступки, включая территориальные.