В Кремле рассказали о планах следующих контактов между РФ и США
В течении ближайших дней будут проводиться дополнительные согласования дат и составов дальнейших контактов между РФ и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков уточнил, что точная информация будет предоставлена после согласования деталей. Пока работа продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера.
19 марта специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News сообщил, что детали соглашения о перемирии на Украине планируется обсудить 23 марта в Джидде.
18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставки иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.