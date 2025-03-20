Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

Инаугурация Лукашенко состоится 25 мартаЗа него отдали свои голоса 86,82% избирателей
Торжественная церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии республики.
Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов совета республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания главы государства. После того, как Лукашенко подпишет акт о принесении присяги, председатель ЦИК Белоруссии вручит ему удостоверение президента страны.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. Центризбирком республики на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, за которого отдали свои голоса 86,82% избирателей. Это более половины граждан страны, принявших участие в голосовании.
27 января во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Также президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.