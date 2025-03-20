Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов совета республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания главы государства. После того, как Лукашенко подпишет акт о принесении присяги, председатель ЦИК Белоруссии вручит ему удостоверение президента страны.