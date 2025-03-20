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Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

За него отдали свои голоса 86,82% избирателей
Ведомости

Торжественная церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов совета республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания главы государства. После того, как Лукашенко подпишет акт о принесении присяги, председатель ЦИК Белоруссии вручит ему удостоверение президента страны.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. Центризбирком республики на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, за которого отдали свои голоса 86,82% избирателей. Это более половины граждан страны, принявших участие в голосовании.

27 января во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Также президенты двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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