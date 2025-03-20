Венгрия предложила сделать Украину буферной зоной между РФ и Европой
Украина может стать буферной зоной между Россией и Европейским союзом (ЕС) при четком регулировании и соблюдении интересов обеих сторон, в том числе Москвы, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Financial Times (FT).
Министр заявил, что Украина сможет выступать в качестве буферной зоны, если между глобальными игроками будет существовать консенсус о том, что можно и нельзя делать на территории страны. По мнению политика, во всех других случаях Украина превратится в зону конфликта. Он также подчеркнул, что если ЕС и США будут заниматься на Украине чем-то без одобрения президент РФ Владимира Путина, то эти действия могут стать источником конфликта.
Как считает Бока, необходимость в создании буферной зоны действительно есть. В этом смысле Украина была бы более выгодным вариантом без ее интеграции в оборонную структуру ЕС.
17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заблокировала предложение в Брюсселе о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро. «Мы не желаем принимать в этом участия. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», – сказал он.