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Венгрия предложила сделать Украину буферной зоной между РФ и Европой

Ведомости

Украина может стать буферной зоной между Россией и Европейским союзом (ЕС) при четком регулировании и соблюдении интересов обеих сторон, в том числе Москвы, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Financial Times (FT).

Министр заявил, что Украина сможет выступать в качестве буферной зоны, если между глобальными игроками будет существовать консенсус о том, что можно и нельзя делать на территории страны. По мнению политика, во всех других случаях Украина превратится в зону конфликта. Он также подчеркнул, что если ЕС и США будут заниматься на Украине чем-то без одобрения президент РФ Владимира Путина, то эти действия могут стать источником конфликта.

Как считает Бока, необходимость в создании буферной зоны действительно есть. В этом смысле Украина была бы более выгодным вариантом без ее интеграции в оборонную структуру ЕС.

17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заблокировала предложение в Брюсселе о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро. «Мы не желаем принимать в этом участия. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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