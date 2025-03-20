Венгрия предложила сделать Украину буферной зоной между РФ и Европой

Министр заявил, что Украина сможет выступать в качестве буферной зоны, если между глобальными игроками будет существовать консенсус о том, что можно и нельзя делать на территории страны. По мнению политика, во всех других случаях Украина превратится в зону конфликта. Он также подчеркнул, что если ЕС и США будут заниматься на Украине чем-то без одобрения президент РФ Владимира Путина, то эти действия могут стать источником конфликта.